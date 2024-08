Tranciano cavi d'acciaio in un vigneto, atti intimidatori a San Severo

SAN SEVERO. Tranciati i cavi d'acciaio che sorreggono il tendone, abbattuto un vigneto dell'azienda agricola 'Vassallo', a San Severo. Il danneggiamento è avvenuto nel corso della notte, mentre il titolare dell'impresa era in vacanza, in una vicina località.

Per lui, il rientro a casa è stato quindi durissimo: "Mi è crollato il mondo addosso", ha spiegato all'Ansa. Il danno stimato, al momento, è di circa 18mila euro. Ora l'agricoltore ha paura: "Non ho mai ricevuto alcuna richiesta e mai avrei immaginato di subire un danno simile", ha aggiunto la vittima all'agenzia di stampa. "Sono rimasto volentieri nella mia terra e non sono scappato come molti miei coetanei. Mi piace il mio lavoro e non mi pesano le rinunce. Ma ora sto pensando di affiggere un cartello con la scritta vendesi e andar via".