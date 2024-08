Avaria a uno dei motori della Santa Lucia, si corre ai ripari sulla rotta Termoli-Tremiti

TERMOLI. La motonave Santa Lucia della società di navigazione Lng, che consente la continuità marittima con le Isole Tremiti, ha subito un’avaria a uno dei due motori. Immediatamente, dopo la comunicazione fatta alla Capitaneria di Porto di Termoli, è stato attivato l’ente di classifica, per una ispezione del traghetto e proceduto a tutti gli accorgimenti del caso.

Disagi ci sono stati, ma per i passeggeri che dovevano andare alle Diomedee e coloro che dovevano far ritorno a Termoli, non potendo salire più sulla Santa Lucia, sono stati allertati altri mezzi della compagnia campana, che hanno garantito comunque la tratta, seppur in ritardo, mentre la Santa Lucia, con un solo motore in funzione ha portato solo le merci. Ora è stata richiesta una unità che la vada a rimpiazzare, anche in previsione del weekend più affollato dell’estate.

A saltare, purtroppo, è stato il concerto di Joe Bavota, che non ha potuto portate i due veicoli a San Domino, con dieci persone dello staff. L’artista si è detto molto rammaricato per questo fuori programma e di concerto con l’amministrazione tremitese, programmerà la sua esibizione il 16 agosto del 2025.