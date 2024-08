Vigneto devastato, le istituzioni di San Severo in soccorso dell'agricoltore

SAN SEVERO. La notizia dell'atto intimidatorio contro una nota azienda agricola di San Severo, con cavi d'acciaio tranciati e i danni alle viti, poco prima della vendemmia, hanno scosso le istituzioni del territorio, a cominciare dal vescovo, monsignor Giuseppe Mengoli: “Davanti ai tanti episodi di cronaca la Chiesa non può restare a guardare o girarsi dall’altra parte”.

«Davanti ai tanti episodi di cronaca che oscurano il volto della Città di San Severo, la Chiesa non può restare a guardare o girarsi dall’altra parte facendo finta di nulla. Le ingiustizie e gli atti di violenza quando ci stanno, si ripetono con frequenza e creano un clima di terrore, devono provocare indignazione, affinché la parte malata della società non continui a far ammalare quella sana, che pure c’è.

San Severo è teatro, ormai, di illegalità, di aggressione violenta, tanto da far credere che lo stato di diritto sia stato soppiantato da un regime di terrore. La diffusa rassegnazione e la comune paura, poi, contaminano nella nostra Città la convivenza sociale, paralizzano ogni desiderio di miglioramento, lasciano uno stato d’inguaribile delusione. Seguendo questa via non ci sarà più futuro, non ci sarà sviluppo, non ci sarà più vita. E a perdere saremo tutti.

Non siamo nel Far West dove può prevale indisturbata la legge del più forte! I sistemi malavitosi, le rivendicazioni di parte, gli interessi corrotti destabilizzano le autentiche forze propositive presenti in molti e la volontà di riscatto che, per grazia di Dio, non si lascia morire.

Affermo con forza, tuttavia, che anche in questa nostra Terra il bene è più forte del male e che la Chiesa ha la grave responsabilità di ribadirlo ogni giorno senza timore, perché il bene viene da Dio e di questo bene i cristiani sono chiamati a essere i promotori. I cristiani veri, però, non quelli di facciata, né quelli abitudinari e chiusi in contesti protetti che non toccano il vissuto della gente». Le conclusioni del Pastore della Diocesi: «Come Vescovo sono accanto a chi è leso nei suoi diritti fondamentali, sono accanto a chi è aggredito da azioni violente, irrazionali e scellerate, sono accanto a chi è sfruttato da manovalanze schiavizzanti, sono vicino a chi non ce la fa più e vorrebbe scappare da qui, sono accanto a chi in poche ore vede andare in fumo il suo lavoro. Sono vicino alle tante persone ferite che ho conosciuto nei mesi scorsi e a quelli che attendo ancora di conoscere. Il silenzio omertoso non è lo stile del cristiano, non può essere l’atteggiamento della Chiesa, la quale, poi, insieme alle altre istituzioni, ha il delicato compito dell’educazione dei più piccoli, spettatori spesso involontari di scenari raccapriccianti e, nello stesso tempo, seducenti. La nostra forza scaturisce dalla nostra certezza che la violenza non potrà mai essere l’ultima parola! Mai»

Un atto vile che ferisce l'anima della nostra comunità. Il sindaco Colangelo: appello agli agricoltori “Non lasciamo solo Raffaele”

Con profondo sgomento e rabbia abbiamo appreso dell'atto vandalico che ha colpito il vigneto di Raffaele, un giovane agricoltore che con passione e dedizione coltiva la nostra terra.

L'abbattimento della versura, perpetrato con una violenza inaudita, rappresenta un affronto non solo al lavoro e all'impegno di un singolo, ma a un intero settore che è da sempre il cuore pulsante della nostra economia locale.

La vigna non è solo una coltivazione, ma un simbolo di tradizione, di cultura e di identità. È il frutto di generazioni di contadini che hanno saputo trasformare la terra in un bene prezioso, un patrimonio da custodire e valorizzare.

Questo vile gesto, oltre a causare un danno economico ingente, intacca profondamente il senso di comunità e di appartenenza che ci unisce.

Chiediamo alle forze dell'ordine di agire con la massima celerità per individuare i responsabili di questo atto ignobile e di assicurarli alla giustizia.

Sentiamo il dovere di esprimere la nostra più ferma condanna e la nostra vicinanza a Raffaele e a tutti coloro che, come lui, lavorano con passione e dedizione per rendere la nostra città un luogo migliore.

Invitiamo tutti i cittadini a collaborare con le autorità, a denunciare qualsiasi atto sospetto e a manifestare la propria solidarietà nei confronti di chi è stato vittima di questo vile gesto.

È giunto il momento di ribadire con forza i valori di legalità, rispetto per il lavoro altrui e tutela del territorio. Solo così potremo costruire un futuro migliore per le prossime generazioni.

Facciamo appello agli agricoltori e a tutti gli operatori del settore di attivarci in una gara di solidarietà con un atto concreto per non lasciare solo Raffaele Vassallo, attivandoci per rialzare il vigneto ed evitare che l’intero raccolto vada perduto.

L’Amministrazione Comunale avvierà interlocuzioni con il Sottosegretario di Stato all’Agricoltura Patrizio La Pietra per individuare misure concrete per le vittime di atti dolosi che minano l’economia agricola locale e per far fronte alla crisi idrica che sta attanagliando il nostro territorio».