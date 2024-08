In due rubano una bici elettrica sul lungomare Nord, arrestati dall'Arma

TERMOLI. Furto di bici elettrica sventato dai Carabinieri della compagnia di Termoli, che sono intervenuti nei pressi del lungomare Nord, dove due persone residenti in città avevano asportato, forzandone la catena con cui era stata assicurata, il veicolo a due ruote, che era stato parcheggiato proprio sul viale Cristoforo Colombo.

La coppia di ladri, un 47enne e un 39enne del posto, ha poi caricato il mezzo a pedali su un furgone di colore bianco, privo di scritte, per portarlo via, ma ha incappato nel controllo dei militari dell'Arma, insospettiti da quel furgone in giro in un orario insolito.

Il furto è avvenuto lo scorso 16 agosto. Al controllo dei Carabinieri, non è stato possibile mostrare i documenti della bici elettrica, così è scattata l'accusa di furto e i due sono stati arrestati e su disposizione del Pm della Procura di Larino, confinati ai domiciliari, col sequestro del furgone stesso.

L'udienza di convalida è stata fissata per domattina, al Tribunale di Larino.