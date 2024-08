Scontro auto-moto sull'A14, centauro trasferito in elisoccorso a Pescara

Sul posto Polizia stradale, sanitari del 118, Vigili del fuoco e personale di Autostrade per l'Italia

VASTO. ORE 13.30 Protagonisti dell'incidente una moto Bmw Gs e un sub BMW X7. Ad avere la peggio il centauro che è stato trasferito in elisoccorso a Pescara, si tratta di L.S.

Ferita anche la passeggera che viaggiava con lui, ma in maniera più lieve. Si tratta di S.T., che è stata trasferita a Chieti in ambulanza. Illesi gli occupanti dell'auto.

LA PRIMA NOTIZIA.Sull'A14 Bologna Taranto, verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto tra Vasto Sud e Vasto nord per un incidente al km 437. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda. Inoltre, segnaliamo 1 km di coda per curiosi tra Val di Sangro e Vasto sud verso Bari.

Dopo l'uscita obbligatoria a Vasto sud, si può far rientro in autostrada a Vasto nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i soccorsi meccanici e sanitari.