Aggredita equipe del 118 al Lido, il sindaco Norante: solidarietà agli operatori

CAMPOMARINO. Equipe del 118 subisce l'ennesima aggressione dell'anno, questa volta è successo a Campomarino lido. A denunciarlo è stato il sindaco Vincenzo Norante: «Lascia sgomenti l'episodio che ha visto al centro di un’aggressione l’autista e operatore sanitario in servizio presso la postazione del 118 situata nel nostro lido di Campomarino. I fatti avvenuti ieri 18 agosto sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, intente ad individuare il responsabile di questo vile gesto al momento ancora sconosciuto.

All’operatore vittima di questo grave episodio e a tutti coloro che assicurano sul nostro territorio la sicurezza e la salute dei cittadini va la piena solidarietà e la vicinanza del sindaco e dell’amministrazione comunale tutta per il lavoro prezioso svolto in condizioni spesso difficili e critiche, in un periodo di così intensa affluenza e attività per le nostre strutture sanitarie».