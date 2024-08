Guasto sulla rete idrica, disagi anche alla viabilità

TERMOLI. Conseguenze anche sulla circolazione per la rottura sulla rete idrica principale, resa nota da Acea Molise in mattinata.

Il guasto è avvenuto nella zona di via Elba, in contrada Mucchietti. L’inconveniente si è manifestato intorno alle 9.30 e da circa 3 ore sono al lavoro gli operai per la riparazione.

Il cantiere stradale di emergenza ha inevitabilmente costretto alla restrizione di carreggiata, in uno dei tratti di maggiore scorrimento della periferia termolese, vista la vicinanza con l’ospedale San Timoteo.

Sul posto anche la Polizia municipale.