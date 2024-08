Ragazzini vandali in paese e il sindaco Mele: «I genitori dove sono?»

COLLETORTO. Da un comune all'altro, il denominatore comune è quello del vandalismo diffuso, come denuncia il sindaco, Cosimo Damiano Mele: «Questa notte dei vandali hanno distrutto una panchina in ferro situato sulla villa adiacente l'ambulatorio di guardia medica a Colletorto, dalle prime informazioni ricevute si tratta di ragazzini dai 12 ai 14 anni che tutte le notti si ritrovano in quella zona a fare caciara.

I genitori dove sono? Ragazzini di 12-14 anni che girovagando per il paese danneggiano proprietà pubbliche e private e i genitori cosa fanno? Stamattina verrà sporta denuncia presso la locale caserma dei Carabinieri contro ignoti che poi tanto ignoti non sono, e verrà interpellato il medico della guardia medica, che probabilmente potrà riconoscere gli autori del fatto o almeno quelli che erano presenti sul posto. Da ora in poi a Colletorto ci sarà tolleranza zero, perché l'amministrazione comunale con tanti sacrifici sta cercando di rendere Colletorto più accogliente e più bella e non possiamo permettere che per colpa di alcuni bulletti venga criminalizzata la maggioranza dei nostri ragazzi che si comportano in modo esemplare».