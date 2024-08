Minacce di morte a Martina Di Stefano, la Miss sporge denuncia ai Carabinieri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Ieri sera, sia davanti casa mia che in negozio, abbiamo trovato questo biglietto molto inquietante! Sono esterrefatta per la cattiveria della gente. A ogni modo, sono andata immediatamente a fare una denuncia dai Carabinieri. Fatevi una vita e non pensate a me».

Un post su Instagram che evidenzia come davvero ci sia qualcosa di profondamente assurdo nel mondo che viviamo. Minacce esplicite a Martina Di Stefano, Miss Molise 2023, che abbiamo avuto modo di rivedere nella serata di piazza Monumento, il 10 agosto scorso.

A Martina, la solidarietà della proprietaria del Concorso Patrizia Mirigliani e dello staff di Miss Italia Molise.