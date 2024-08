In prognosi riservata con trauma cranico la 86enne investita sul lungomare Nord

TERMOLI. Condizioni serie per la 86enne turista investita sul lungomare Nord di Termoli nella mattinata di oggi, poco prima delle 9,30, nel tratto di via Amerigo Vespucci corrispondente ai lidi balneari.

La signora, residente a Trieste, ha subito nell'impatto un forte trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla testa ed è stata trasportata dall'ambulanza della Misericordia di Termoli al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, che era intervenuta assieme all'automedica, con codice rosso.

L'anziana bagnante è ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, per fortuna. Sulla dinamica dell'incidente stradale, indagano i Carabinieri della compagnia di Termoli.

Successivamente, è stato soccorso sul posto anche il 79enne di origini abruzzesi che era alla guida dell'auto.