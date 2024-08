«Carmela sta meglio, i medici dicono che è stato un miracolo»

MONTEFALCONE NEL SANNIO-PETACCIATO. Angeli tutto coloro che hanno assistito la piccola di 11 anni, Carmela, che guarda assieme alla madre il proprio futuro. Medici, infermieri e personale sanitario dell’ospedale di Pescara, da cui è stata dimessa lunedì scorso.

Nella mattina del 15 luglio la bambina fu investita da un’auto nella periferia del paese, a Montefalcone nel Sannio, fu trasferita in elisoccorso, ora da 5 giorni è a Popoli.

Grazie al contatto con la fotografa di Petacciato Gianna Di Lena, che organizzò anche un rosario di preghiera per lei, abbiamo appreso le novità su Carmela: «Qualche tempo fa ognuno di noi è rimasto colpito dalla tragedia capitata alla piccola Carmela di Montefalcone che è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada! In tutti i paesini circostanti si è alzato un grido di preghiera per lei, per il fratellino Giacinto, per mamma Francesca e papà Pasquale.

La situazione era critica, e i medici riservavano la prognosi, ritenuta assai grave, per la piccola che era stata trasportata d’urgenza all’Ospedale di Pescara.

Tantissime sono state le richieste di informazioni che abbiamo ricevuto in redazione. Richieste ricche di amore ed empatia per la piccola e la sua famiglia.

Oggi possiamo dire che Carmela, con l’amore costante dei genitori e del suo fratellino, dopo aver lottato tanto è stata svegliata e finalmente dalla terapia intensiva è stata trasferita nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale di Pescara.

Qui, ogni giorno, la mamma e il papà, a turno, le restano accanto. La nutrono con il loro immenso amore e piano piano le spiegano quanto è accaduto.

Mamma Francesca ha un pensiero di ringraziamento per chi ha avuto a cuore questa storia: “ho sentito le preghiere di tutti voi arrivarmi fino alle ossa, i medici hanno detto che è stato un miracolo”.

Lei “mamma coraggio” ha lasciato tutto per stare accanto alla sua bambina, non smettendo mai di essere anche madre dell’altro figlio Giacinto, e moglie di Pasquale!

Ha accudito la sua famiglia come una grande guerriera non lasciandosi sopraffare dalla dura prova!

Non si è abbandonata all’angoscia, ha messo da parte tutto e si è concentrata sul da farsi. Ha detto: “è facile essere madre quando la vita ti sorride in ogni angolo del mondo. Ora ci sarà quest’altra prova che il Signore mi ha dato ed io non potrò deluderlo”.

Carmela presto sarà spostata in un centro di riabilitazione e dovrà subire un altro intervento! Il percorso è ancora lungo, ma i genitori sono fiduciosi e contano di tornare presto a casa insieme ai loro bambini!

Montefalcone e tutti noi vi aspettiamo e vi auguriamo di tornare presto per festeggiare insieme!»