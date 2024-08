Due incidenti stradali in poche ore tra Guglionesi e Rio Vivo

TERMOLI. Nonostante l'impegno per la serata della Sagra del Pesce, che ha richiamato migliaia di persone sulla costa, anche interventi di soccorso per incidenti stradali sono stati effettuati dal 118 Molise, che nel giro di qualche ora è intervenuto prima a Guglionesi, per uno scontro tra auto e scooter, nella zona tra via Bari e via Molise, sia a Rio Vivo, dove a scontrarsi sono stati un furgone e un'autovettura.

In quest'ultimo caso, i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, sul posto assieme all'automedica, hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli una 34enne e la figlia in età scolare. Rilievi affidati nel primo caso ai Carabinieri della compagnia di via Brasile, nel secondo agli agenti del commissariato di Polizia di via Cina.