Fiamme sul costone tra via Rio Vivo e viale Marinai d'Italia

TERMOLI. Fiamme divampano sul costone che separa via Rio Vivo da viale Marinai d'Italia e accorrono i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Il rogo, probabilmente innescato da un mozzicone di sigaretta ha fatto subito sviluppare le fiamme e c'è stata un po' di preoccupazione nelle abitazioni circostanti. Per fortuna, sia il fronte che non si era alimentato e propagato, anche per l'assenza di vento, sia il tempestivo intervento della squadra in turno del 115 ha fatto sì che l'incendio venisse estinto alla sventa e che la situazione ritornasse alla normalità.

Galleria fotografica