Divampa incendio tra Tufillo e Montemitro, traffico bloccato sulla Trignina

STATALE TRIGNINA. Un vasto incendio ha aggredito la vegetazione nelle campagne nella zona tra Tufillo e Montemitro. Le fiamme sono partite intorno alle 14 in una zona impervia e difficile da raggiungere via terra dai soccorsi. È stato richiesto l'intervento di un elicottero del 115 per agevolare le operazioni di spegnimento.

Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile.

Statale 650 Fondo Valle Trigno chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei soccorsi e mettere in sicurezza l'area.

La zona è particolarmente traffica e si sono formate lunghe code.