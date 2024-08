Rogo vicino alla Trignina, elicottero in volo per domare le fiamme

Disagi alla viabilità sulla Trignina per via del fumo e della poca visibilità

TUFILLO. Un vasto incendio ha aggredito la vegetazione nelle campagne nella zona tra Tufillo e Montemitro, nei pressi del laghetto di pesca sportiva. Le fiamme sono partite intorno alle 14 in una zona impervia e difficile da raggiungere via terra dai soccorsi. È stato richiesto l'intervento dell'elicottero regionale "Orso Bruno" per agevolare le operazioni di spegnimento. Si sta ritornando di acqua dal laghetto di pesca sportiva che sorge in zona.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo, la squadra antincendio boschivo di Lanciano e la protezione civile.

La Statale 650 Fondo Valle Trigno è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei soccorsi e mettere in sicurezza l'area.

La Trignina è particolarmente trafficata e si sono formate lunghe code. Il vento sta complicando le operazioni di spegnimento.

