Il tenente colonnello petacciatese Massimo Di Lena torna in Molise

PETACCIATO. Nativo di Petacciato, dove ha vissuto fino ai 18 anni, ora un nuovo incarico da ufficiale in Molise per il 51enne tenente colonnello Massimo Di Lena, che dopo tre anni, lascia il comando della compagnia Carabinieri di Chieti per assumere, a fine mese, l’incarico di comandante del reparto operativo del comando provinciale Carabinieri di Isernia.

In questi ultimi giorni di comando il tenente colonnello Di Lena ha salutato le autorità locali e provinciali del capoluogo teatino. Un caloroso saluto è stato riservato anche a tutto il personale dipendente che gli ha espresso gli auguri per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.