Rubano una Fiat 500 a Montenero, ritrovata grazie al Gps e ai Carabinieri

MONTENERO DI BISACCIA. Per fortuna, non tutte le auto rubate vengono trovate come carcasse smantellate; c'è chi riesce a recuperarle ancora in buone condizioni.

Lo può testimoniare il proprietario di una Fiat 500, che ha subito il furto nella notte a Montenero di Bisaccia. L'utilitaria era parcheggiata in periferia. Al risveglio, non l'ha più trovata. Tuttavia, grazie al dispositivo Gps fornito dalla compagnia assicurativa l'auto è stata individuata e ritrovata a San Severo.

Qui il proprietario ha recuperato il mezzo dove era stato parcheggiato, con l'ausilio dei Carabinieri.