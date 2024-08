Rubati i pomelli di ottone della Chiesa a San Severo

SAN SEVERO. Rubati i pomelli di ottone dalle porte della Chiesa di San Bernardino, a San Severo. È successo tre giorni fa, quando all'apertura della parrocchia, frate Andrea Tirelli, ha constatato l'ammanco, sfogandosi duramente sui social.

"Trovato l'ennesima sorpresa dei nostri amici drogati. Chi altri avrebbe potuto compiere un gesto di questo tipo? Ora, dopo questa serie di piccoli doni, permettetemi uno sfogo. Io capisco i drogati, loro sono vittime di sé stessi. Per loro questi gesti servono a tenersi in vita. La loro vita dipende dal consumo di sostanze", scrive sulla sua pagina FB.

"Quelli che non capisco - aggiunge - sono coloro i quali finanziano questo mercato acquistando per quattro spicci un pò di ottone, di ferro, di rame. Possibile che possa esserci qualcuno che acquista pomelli di ottone di portoni di chiesa, vasellame sacro, lettere di ottone strappate dalle lapidi dei cimiteri e quant'altro senza farsi venire il benché minimo scrupolo di coscienza. Senza pensare che questi oggetti hanno un valore sacro, devozionale, artistico, storico oltre che banalmente economico?", si chiede.

"Possibile che ci sia gente così meschina da non distinguere un Ostensorio dal coperchio del bagno di casa sua e lo valuti lo stesso prezzo. Possibile che gli stessi non hanno ancora capito che fornendo denaro ad un drogato gli stai pagando il biglietto per il paradiso? E se per la gioia della vendita di sei pomelli di ottone quello si fa un'overdose e muore la colpa della sua morte sarà anche la tua che non hai saputo dire di no. Spero qualcuno mi aiuti a comprendere", conclude. (Foggia Today).