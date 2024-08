Scade a fine agosto lo stop ai cantieri in centro, ma restano alcune criticità

TERMOLI. Dall’avvento del mese di settembre cesserà l’ordinanza che vieta il lavoro nei cantieri presenti in città dalla linea ferroviaria alla costa, entrata in vigore il 31 luglio, per un mese intero, al fine di favorire l’afflusso turistici e limitare i disagi all’accoglienza.

Ciononostante era prevista la possibilità di chiedere e ottenere deroghe, circostanza che secondo diversi residenti ha quasi sterilizzato la medesima ordinanza, coi cantieri che effettivamente hanno interrotto davvero solo per le ferie canoniche. Immaginando che domenica non ci saranno operai sulle impalcature, è presumibile che il ritorno alla piena operatività avverrà da lunedì 2 settembre, ma c’è chi pone delle criticità anche verso l’autunno.

«Abbiamo una situazione insostenibile e invivibile in tutto il quartiere compreso nelle vie Armando Diaz, Cavour e Mazzini, a parte la sospensione dei lavori nel mese di agosto regolamentata dal Comune forse in maniera non idonea perché alla fine il cantiere è rimasto fermo solo per una decina di giorni, ma il problema rimane anche per i prossimi mesi, è mai possibile fare già a partire dalle 7 un rumore così frastornante da dover uscire di casa ed allontanarsi di molto per poter parlare al cellulare, quasi da non credere, ma esiste un limite o una regola a questa situazione intollerabile dove in casa nostra non c è concesso nemmeno l’uso della tv o della radio per l assurdo rumore che provocano dalle 7 alle 17 senza pause?»

In merito, c’era stata in tempo precedenti una ordinanza che disciplinava la questione della stessa rumorosità, potrebbe essere l’occasione di ritornarvi.