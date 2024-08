Trasporto disabili al centro San Damiano, verso la gara d'appalto

TERMOLI. Il problema già si manifestò qualche anno fa, quando una compagine societaria con due centri di riabilitazione, smise di garantire il trasporto disabili, che accompagna in arrivo e al ritorno a casa gli utenti.

L’Amministrazione comunale ha intenzione di garantire un servizio di trasporto ai disabili residenti nel proprio territorio al fine di raggiungere il centro socio-educativo “San Damiano”, e le strutture riabilitative accreditate presenti sul territorio comunale e nei paesi limitrofi.

Il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap, a tutela e garanzia del diritto alla salute, costituisce un servizio essenziale ed obbligatorio non derogabile, che il Comune è chiamato comunque ad assicurare per facilitare il raggiungimento da parte dei soggetti interessati dei centri preposti alle cure riabilitative; Ritenuto assolutamente prioritario tutelare il diritto delle persone disabili alla frequenza dei centri socio-educativi e di riabilitazione, e quindi assicurare la loro mobilità mediante un servizio trasporto da e per gli stessi centri educativi e di riabilitazione.

A decorrere dal primo dicembre prossimo termineranno i servizi di trasporto disabili articolati nel seguente modo: a) appalto del servizio trasporto disabili presso il centro socio-educativo denominato “San Damiano”, attualmente aggiudicato alla Sirio Scarl; b) individuazione dell’organismo del terzo settore per la gestione del progetto, alla scadenza della proroga della convenzione, avente ad oggetto servizio di trasporto sociale presso i centri di riabilitazione aventi sede in Termoli e nei comuni limitrofi, ora assicurato dall’organizzazione no profit Confraternita Misericordia di Termoli.

Per questo l'esecutivo ha inteso fornire indirizzi in merito alla gestione del servizio di trasporto disabili, al fine di garantire un servizio sociale indispensabile a sostegno di categorie fragili; essendo necessario e urgente indire una procedura di gara per l’appalto di servizio trasporto ed accompagnamento disabili verso la struttura del centro San Damiano.

La Giunta ha così demandato al dirigente Marcello Vecchiarelli gli adempimenti consequenziali.