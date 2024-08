Fiamme divampano sulla litoranea tra Termoli e Petacciato

L'incendio sulla Sp 51 tra Petacciato e Termoli

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati nella serata di ieri, dopo le 21, per un incendio di vegetazione divampato lungo la SP 51, strada provinciale litoranea che collega la zona di Termoli Nord a Petacciato.

Fiamme non molto distanti da alcune abitazioni e persone scese in strada, allarmate dal rogo. La squadra in turno del 115, impegnata almeno per un'ora, è riuscita a estinguere il fuoco prima che potesse ulteriormente espandersi.