Poste demolite a colpi di ruspa, banditi portano via la cassaforte a Torremaggiore

TORREMAGGIORE. Se gli assalti con la tecnica della marmotta non si sono rivelati più così efficaci, i banditi puntano direttamente a prelevare la cassaforte negli sportelli postali.

Una ruspa è stata utilizzata nella notte, intorno alle 3.30, nel centro di Torremaggiore, per demolire i locali dell'ufficio postale di via della Costituente. Un boato che ha destato tutta la comunità.

In azione un commando di almeno 5 persone, che in pochi minuti hanno abbattuto la parete e asportato la cassaforte, portata via con un mezzo di supporto, già predisposto alla fuga. Sul posto i Carabinieri della locale stazione, in via di quantificazione il bottino.