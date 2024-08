I proprietari sono fuori casa e i ladri s'intrufolano per razziare gioielli e contanti

CAMPOMARINO. Dopo furti commessi a San Martino in Pensilis e Portocannone, un’abitazione è stata presa di mira dai ladri a Campomarino, in via Volta, dove i banditi hanno agito di sera, mercoledì scorso, nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 22.30.

Si tratta del frangente dove viene compiuto il maggior numero di incursioni, conoscendo le abitudini delle vittime, quando sono fuori dal loro uscio.

Anche in questo caso non c'era nessuno in casa.

I banditi sono entrati in azione dopo aver scavalcato un cancello e forzando una porta. Nel mirino dei malviventi denaro contante e preziosi, che hanno arraffato nel tempo che si sono concessi per razziare l’appartamento, prima di dileguarsi col favore dell’oscurità.

I rilievi sono stati compiuti dai militari dell’Arma. Si cerca di acquisire anche delle immagini dai circuiti di videosorveglianza.