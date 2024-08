Ami abbandonati sulla passeggiata e Joy ne ingoia uno, la corsa notturna in clinica

TERMOLI. Un barboncino di appena 4 mesi costretto a una corsa d’urgenza nella notte a Vasto e poi stamani a Grottammare, nelle Marche.

Lui si chiama Joy e nella serata di ieri era assieme alla famiglia con cui vive e alcuni loro amici, in cammino sulla passeggiata dei Trabucchi, a Termoli.

Una zona frequentata da molti pescatori sportivi, che trascorrono ore dedicate alla passione e al relax, tutto lecito per carità, in un venerdì di fine agosto però, accade qualcosa, di cui si accorge la figlia della coppia proprietaria di Joy. Il cagnolino ha ingoiato un amo, lasciato improvvidamente sul selciato, gettato via come fosse un rifiuto normale e non pericoloso (lo sarebbe stato anche per un bambino, non solo per l’amico a quattro zampe).

Un controllo repentino, con le prime smorfie di Joy, che evidentemente accusava fastidi, lo trovano col filo in bocca, ma dell’amo nessuna traccia. Immediatamente si parte per la clinica veterinaria di Vasto, dove le radiografie mettono in rilievo come l’amo sia finito nell’esofago e si rende necessario un intervento, per l’appunto da eseguire a Grottammare, dove la famiglia, residente a San Martino in Pensilis, si reca stamani, senza perdere assolutamente tempo, visto quanto sono legati all’animale domestico.

Tuttavia, la proprietaria di Joy ci ha voluto mettere al corrente della vicenda, al di là del mero fatto di cronaca, per evidenziare un duplice aspetto, quello legato all’inciviltà di coloro che si disfano di ami e attrezzi da pesca sulla passeggiata, con evidente pericolo per chi passa, e la zona che meriterebbe ben altro decoro, vista l’assenza di mattonelle e la presenza di rifiuti, anche residui della pesca sportiva.

«Eravamo qui con degli amici del Veneto, tra cui una sportiva olimpionica, loro amano molto Termoli e il Molise, ma ci è spiaciuto molto trovare la costa in condizioni non degne di una località turistica così attrattiva», la testimonianza di Pia, che ribadisce, «Noi frequentiamo Termoli, quasi tutti i giorni, per questo vogliamo sollecitare l’amministrazione a intervenire per migliorarla».

In bocca al lupo per una pronta guarigione al piccolo Joy.