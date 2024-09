Litigio durante una festa, intervengono Polizia e Carabinieri

TERMOLI. Una festa si trasforma in zuffa, tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, soprattutto per evitare che degeneri ancora.

Un sabato sera con invitati, amici e familiari, per festeggiare una ricorrenza, quando per motivi personali si innesca un litigio che poi sfocia alle vie di fatto, coinvolgendo due persone, che arrivano a spintoni e schiaffi, nello sconcerto generale.

Quanto avvenuto in un locale della costa, dove la tensione poi è cresciuta a dismisura, coi presenti a prendere le parti di ciascuno, ma l'arrivo sia dei Carabinieri che della Polizia, con pattuglia e volante, ha riportato la situazione a una calma almeno apparente.

Non la serata che ci si aspettava di trascorrere, insomma, dinanzi anche agli occhi di altri clienti che si trovavano per conto loro in quella location.