Una 80enne trovata morta in casa, è giallo: autopsia sulla salma e sigilli all'appartamento

CAMPOBASSO. Morte sospetta nel capoluogo. Una 80enne che viveva sola in un alloggio popolare, in via Macchie, è stata trovata senza vita e con delle lesioni e ustioni sul corpo che non sarebbero compatibili con una caduta.

A trovarne la salma della nonna è stata una nipote che le andava a trovare di tanto in tanto.

Sul posto intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura, intervenuta con la scientifica e il medico legale. Verrà eseguita l’autopsia sul cadavere della signora ed è stato anche sequestrato l’appartamento.