Blackout notturno in diverse zone della città

TERMOLI. Parte della periferia Sud, ma segnalazioni anche dal centro, da via Corsica, per un blackout che in alcune zone sta perdurando da quasi 5 ore.

Primi disguidi per l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica poco prima dell'una, quindi in sequenza sono state diverse le aree della città interessate; scattati diversi allarmi.

Un disservizio che a macchia di leopardo ha riguardato un territorio diffuso, fino a via Mascilongo. In alcuni quartieri la corrente è tornata, in altre ancora no.