Rissa in spiaggia tra giovani, uno colpito al volto con un pugno

PETACCIATO. Rissa tra giovinastri nella notte, è avvenuto sull'arenile di Petacciato e a rimetterci sarebbe stato un 28enne, secondo le informazioni reperite dai Carabinieri, che non sono stati allertati per intervenire sul posto dopo l'accaduto, ma stanno ricostruendo in queste ore cosa sia accaduto, visto che non c'è stata alcuna formale denuncia fino a ora.

Cinque i giovani coinvolti, due da una parte e tre dall'altra, protagonisti di un litigio sfociato in un'aggressione, col malcapitato a subire un colpo al volto, che gli avrebbe procurato una frattura al setto nasale.