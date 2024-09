"Quartiere pulito": riparte sabato il programma della Rieco Sud in periferia

TERMOLI. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, sta per ripartire anche quest’anno l’iniziativa “Quartiere Pulito 2024”, che mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e a diffondere le buone pratiche legate alla raccolta differenziata, al decoro urbano e alla riduzione della produzione dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini a prendere coscienza del fatto che anche i piccoli comportamenti possono fare la differenza. Sono previste in calendario n. 4 giornate ecologiche, che si svolgeranno il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 11, qui di seguito le date e le zone interessate:

7 settembre quartiere Sant’Alfonso,

14 settembre quartiere Piazza del Papa,

21 settembre quartiere Difesa Grande,

28 settembre quartiere Porticone.

Una squadra della Rieco Sud effettuerà lo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e dei marciapiedi del quartiere, inoltre verrà posizionato un apposito container dove i residenti del quartiere interessato potranno portare tutti gli oggetti di cui vogliono disfarsi, tra cui piccoli elettrodomestici, mobiletti, poltrone, sedie, reti, materassi ecc.

La Rieco Sud è impegnata quotidianamente nella corretta gestione dei servizi urbani per avviare un nuovo percorso culturale mirato al miglioramento della qualità della vita e a una vocazione ambientalista della città di Termoli. Si richiede infine massima collaborazione da parte dei cittadini a non parcheggiare le auto lungo le vie principali per permettere una migliore pulizia delle strade e dei marciapiedi.