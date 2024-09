Fulmine danneggia la strada tra Campomarino e Portocannone, allagamenti al Lido

CAMPOMARINO. L'evoluzione meteo, secondo le cartine delle previsioni, guardava più all'hinterland che alla costa come possibili conseguenze. Qualche albero è stato abbattuto nel territorio che da Campomarino risale la Sp 40 e proprio nei pressi della centrale Enel un fulmine ha spaccato il manto stradale, nel tratto che segna il passaggio al comune di Portocannone.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia locale di Campomarino, per segnalare in pericolo agli automobilisti, presidiando la zona, in attesa dell'arrivo del personale della Provincia.

Un messaggio di allerta social è stato diffusi dalla protezione civile (Rgpt) di Portocannone: «Sul rettilineo della SP 40 che collega Portocannone e Campomarino, in prossimità della centrale Enel, il manto stradale si è frantumato a causa della caduta di un fulmine, creando così voragini e lastre di asfalto rialzato. Moderare la velocità e prestare la massima attenzione. Gli organi competenti sono stati avvisati».

Allagamenti ci sono stati a Campomarino lido, con la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che si è diretta a soccorrere alcune persone.