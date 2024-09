Caduta in casa, per soccorrere la donna intervengono anche i Vigili del fuoco

TERMOLI. Ancora un intervento dei Vigili del fuoco, nella notte, poco dopo l'1, per soccorso a persone, nella città di Termoli.

Una signora è caduta in casa e per soccorrerla è stato necessario chiedere l'ausilio della squadra del 115, per riuscire a entrare nell'appartamento. È avvenuto in via America. Sul posto, oltre ai pompieri del distaccamento di contrada Pantano Basso impegnati nel turno notturno, si è portata la postazione del 118, che una volta dentro l'abitazione, ha stabilizzato la donna e l'ha trasferita in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.