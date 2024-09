Presunto ordigno bellico alle Tremiti, interdetta "Cala delle Roselle"

ISOLE TREMITI. Segnalazione di pericolo per la presenza di un presunto ordigno bellico, presso l'arcipelago delle Isole Tremiti – Isola di San Domino - Cala delle Roselle.

Il capitano di fregata del Porto di Termoli rende noto che nel tratto di mare del litorale del comune di Isole Tremiti in località “Cala delle Roselle” dell’Isola di San Domino, adagiato su fondo roccioso ad una profondità di circa 6 (sei) metri, nel punto individuato dalle seguenti coordinate GPS (WGS84): LAT. 42° 06.468’ N – LONG. 015°29.263’ E, è presente un presunto ordigno bellico avente forma cilindrica.

Con decorrenza immediata, per un raggio di 500 metri, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ormeggio, oltre che la balneazione, e qualsiasi altra attività connessa con l’uso del mare.

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia che, per compiti di istituto, abbiano necessità di accedere allo specchio acqueo in questione.