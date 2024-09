Tenta di gettare la droga nel water, la Polizia lo blocca e lo arresta

CAMPOBASSO. L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dalla Polizia di Stato in tutta la provincia di Campobasso ha portato all’arresto in flagranza per il reato ex art. 73, comma 1bis del Dpr 309/90 di un giovane trovato in possesso di 32 grammi di eroina e metanfetamina.

Nella giornata di ieri, gli uomini della squadra mobile della questura sono intervenuti nel centro urbano di Ferrazzano dove erano stati segnalati movimenti sospetti di noti assuntori di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori, mettendo a frutto la profonda conoscenza del territorio, dopo un’accurata perlustrazione, sono riusciti ad individuare l’abitazione oggetto della segnalazione, procedendo ad un’accurata perquisizione al suo interno.

La tempestività dell’intervento ha impedito al giovane di disfarsi dello stupefacente che custodiva in casa, pronto a distruggerlo gettandolo nel wc. Nel corso dell’attività sono state pertanto rinvenute e sequestrate l’eroina e la metanfetamina già suddivise in dosi e pronte per essere spacciate, i bilancini, la carta stagnola utilizzata per il confezionamento.

Il giovane è stato tratto in arresto e, come disposto dal Pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Campobasso, condotto in carcere a Campobasso.