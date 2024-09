Biglietteria apre in ritardo alla stazione e c'è chi chiama la Polizia

TERMOLI. Biglietteria aperta in ritardo alla stazione di Termoli, che prevede la presenza dell’operatore dalle 9 alle 13.36. Fino alle 9.30 nessuno si è presentato, con la coda di persone che dovevano acquistare i biglietti di viaggio che si andava via via ingrossando, mentre ad affievolirsi era la pazienza degli aspiranti passeggeri. Una signora che doveva ritornare al Nord ha segnalato la cosa alla Polizia. «Non si può interrompere così un servizio pubblico, la gente deve partire», ha detto al telefono con un agente del Commissariato di Termoli.

L' operatrice ha ripreso il turno alle 9:30.

Anche se vi sono le possibilità di acquisto telematiche e alle macchinette, c’è chi comunque preferisce per vari motivi avvalersi degli acquisti in presenza, quando è garantita…