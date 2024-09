Imbrattata con delle scritte la panchina dedicata alla memoria di Peppino Impastato

TERMOLI. Stavolta non vogliamo usare eufemismi: la mamma degli imbecilli è sempre incinta.

Non c'è tema di smentita. Simboli di legalità, in ricordo di persone che hanno sacrificato la propria vita, come Peppino Impastato, a cui è dedicata la panchina che sorge dinanzi all'istituto comprensivo Achille Pace, plesso di via Po, è stata imbrattata con delle scritte assurde.

Evidente, lo sdegno per un gesto deprecabile come questo, che calpesta un messaggio proteso alle nuove generazioni, proprio a pochi giorni dall'apertura dell'anno scolastico.

L'auspicio è che attraverso magari telecamere di videosorveglianza possano risalire al responsabile e chiedergli conto dello sfregio, oltreché a ripulirle in tempo per il ritorno in classe, che avverrà lì, com'è noto, ormai, dopodomani, lunedì 9 settembre.

