Tre incendi in mezzo chilometro, bruciano due veicoli e rogo davanti a un'attività

LARINO. Vigili del fuoco impegnati non poco nel sabato notte, a Larino. In appena mezzo chilometro, diverse le emergenze da fronteggiare, tra via Cuoco, via Gramsci e via Novelli. Peraltro, fiamme divampate almeno in un caso per la mano dolosa dell’uomo. Presa di mira un’attività commerciale, di cui qualcuno ha cercato di bruciare materiale presente all’esterno. A evitare il peggio il provvidenziale intervento di alcuni giovani, che prima si sono adoperati per estinguere il rogo, quindi hanno allertato il titolare, giunto poco dopo.

Scongiurato il peggio, per fortuna. Nella stessa zona, sempre un gruppo di ragazzi ha segnalato sia ai Carabinieri che al 115 il principio d’incendio che si è originato in un’auto parcheggiata. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, minacciando anche le abitazioni circostanti, sul posto la gazzella del Radiomobile e la squadra dei pompieri del distaccamento di Santa Croce. Poco distante, ha preso fuoco un furgone in via Novelli, dove si sono portati sempre militari dell’Arma e Vigili del fuoco. Toccherà agli investigatori scoprire se i tre incendi siano collegati, oppure si sia trattata di una sfortunata e rovente coincidenza.