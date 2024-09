Incendio tra Difesa Grande e Colle Macchiuzzo, fiamme lambiscono le abitazioni

L'incendio tra Difesa Grande e Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Pomeriggio e serata impegnativi per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Condizioni climatiche con caldo intenso e garbino hanno alimentato numerosi incendi, il più grave dei quali, scoppiato in via dei Faggi, sta lambendo anche alcune abitazioni, nel vallone tra Difesa Grande e Colle Macchiuzzo.





Mobilitato il 115 e le forze dell'ordine. Fiamme visibili anche a distanza e paura tra i residenti, scesa in strada.