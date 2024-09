Colle Macchiuzzo assediata dalle fiamme, strade transennate

L'emergenza a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Il maledetto vento di garbino colpisce ancora e assieme alla mano sconsiderata dell'uomo, sia per gesti incauti che mancata pulizia della vegetazione spontanea su terreni, mette un intero quartiere in stato di guerra.

È quanto avvenuto stasera tardi, poco dopo le 22.30, con la chiamata da via dei Faggi, da cui è partita la segnalazione per il rogo che ha interessato il vallone che separa Difesa Grande da Colle Macchiuzzo, via dei Ginepri e dintorni.

Dalla vegetazione, spunta dalle raffiche intense, il fuoco ha danneggiato giardini e anche alcuni tetti, secondo le informazioni rese dagli stessi residenti, sfollati in numero cospicuo, atterriti da quanto sta avvenendo.

Squadre dei Vigili del fuoco che aumentano a mano a mano che l'emergenza si aggrava, Carabinieri, Polizia, protezione civile, Misericordia, con la presenza del sindaco Balice, come riferito già in precedenza, ma anche diversi assessori e consiglieri, vista l'urgenza del momento.

Alcune strade transennate e chiuse al traffico, occorre limitare il propagarsi del fronte, che viene alimentato e che sta sviluppando in più punti; un altro grosso problema è il fumo che ha invaso le case.

