L'incendio: concluso alle 4 l'intervento dei Vigili del fuoco, quindici le famiglie evacuate

L'incendio a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. L'emergenza nella zona compresa tra Colle Macchiuzzo e Difesa Grande è cessata nella notte, intorno all'una la situazione era tornata sotto controllo, dopo la grande paura col fuoco a circondare le case tra via degli Aceri, via dei Tigli e via dei Ginepri, ma l'opera dei Vigili del fuoco si è protratta fino alle 4.

Dalle 21 di domenica sera diversi incendi hanno visto impegnati i pompieri del distaccamento di Termoli.

Prima nei pressi di Tavenna poi Campomarino, infine il più esteso alla prima periferia di Termoli tra i popolosi quartieri di Difesa Grande e Colle Macchiuzzo.

L'area interessata era estesa e a ridosso di numerose abitazioni.

In via precauzionale sono state evacuate anche 15 famiglie e alcune abitazioni sono state interessate dal fuoco.

Sul posto a supporto delle operazioni sono giunti anche automezzi dal distaccamento di Santa Croce di Magliano e dal comando provinciale di Campobasso, oltre che da Isernia e Vasto.

La situazione si è normalizzata dopo tre ore di lavoro e soltanto verso le ore 4 dopo una lunga bonifica dei luoghi si è concluso l'intervento.

Sul posto anche Polizia, Carabinieri e una squadra della Protezione Civile di Termoli.