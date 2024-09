Temporale sulla costa, in tilt l'illuminazione pubblica tra lungomare e Porticone

TERMOLI. Via America, via Madonna delle Grazie, viale Pertini, lungomare Nord, piazza del Papa, strade senza illuminazione pubblica, probabilmente a causa delle conseguenze del maltempo. Lampioni spenti, mentre sulla costa sta arrivando il temporale che era stato annunciato per la serata di oggi. Segnalato il cattivo malfunzionamento all'assessore ai Lavori pubblici Enrico Miele, che a sua volta contatterà i reperibili del gestore del servizio, che fa capo a Enel Sole.

Raffiche già superiori ai 65 km/h quelle che spanno spazzando la costa nel fortunale. L'allerta gialla meteo è stata confermata anche per la giornata di martedì 10 settembre. Le previsioni parlano di precipitazioni per l'intera notte, con intensità graduale, fino alla tarda mattinata di domani.