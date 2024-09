Alberi pericolanti, strade allagate e auto bloccate: diverse chiamate ai Vigili del fuoco

TERMOLI. Dal fuoco all'acqua nel breve volgere di poche ore. Il temporale di questa sera non ha mandato in tilt solo la pubblica illuminazione a Termoli, ma ha creato disagi grossi alla circolazione verso l'hinterland.

Ben quattro le richieste di soccorso ai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli nel solo territorio compreso tra Guglionesi, fondovalle Sinarca e statale 87.

Auto rimaste in panne, tra Sp 110, la zona del gessificio e il Sinarca, mentre segnalati alberi pericolanti sulla statale 87. Sul posto anche i Carabinieri.

«Vicino alla masseria di Mancini e casa cantoniera ci sono circa una decina di macchine bloccate a causa di detriti e fango che invadono la strada per la pioggia battente ancora in corso», viene riferito sui social dalla pediatra ed ex consigliere comunale Giuliana Senese.

Chi da Termoli deve transitare verso Guglionesi sappia che resterebbe bloccato».