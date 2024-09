Crolla un balcone in via XXIV maggio, Vigili del fuoco transennano la strada

TERMOLI. Due interventi nel giro di poche ore, da parte dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, in pieno centro. Nella tarda serata di ieri era stato segnalato un balcone pericolante in via XXIV maggio.

Stamani, intorno alle 7.30, il balcone è crollato, finendo in pezzi sulla strada, che è stata totalmente transennata e chiusa al traffico.

Sul posto ci sono gli uomini della squadra in turno del 115, che dovranno procedere alla messa in sicurezza dell'immobile. Nessuno è rimasto coinvolto nel cedimento.