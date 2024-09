Operai al lavoro per liberare la strada dal balcone crollato

Crollo del balcone in via XXIV maggio: la rimozione dei calcinacci

TERMOLI. Operai al lavoro in via XXIV maggio, per rimuovere i calcinacci caduti sulla sede stradale, dopo il crollo del balcone.

In precedenza c’era stato l’intervento dei Vigili del fuoco, che in tarda serata, dopo che il balcone si era inclinato pericolosamente, avevano già transennato la strada, per evitare rischi, essendo chiaro che non sarebbe rimasto integro a lungo.

Infatti, poche ore dopo, alle 7.30, ha ceduto, venendo giù. Sulle cause che hanno provocato il cedimento ci sarà la relazione tecnica da parte del 115, intanto, l’azione preventiva ha evitato conseguenze a pedoni e veicoli, ma non solo.

Intuendo cosa stesse per accadere, era stato chiuso anche il gas nelle tubature vicine, che in effetti il crollo ha reciso. Stamani, sul posto, anche la Polizia locale, chiamata a mettere ordine nella zona, per permettere ai Vigili del fuoco di non avere intralci e diverse sono state le multe elevate a chi era in divieto.