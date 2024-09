Parco ambulanze, Greco: «Basta sperpero di fondi pubblici, investiamo nell'acquisto di nuovi mezzi»

CAMPOBASSO. «Durante l'ultimo Consiglio regionale, ho presentato una mozione volta a chiedere un cambio di rotta da parte dell’Azienda Sanitaria Regionale sull’utilizzo dei fondi pubblici destinati alla manutenzione di ambulanze obsolete, attualmente in dotazione agli ospedali regionali. Alcuni di questi mezzi superano i 300.000 chilometri e hanno un’anzianità superiore ai sette anni, con conseguenti problemi meccanici». Così il portavoce M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco su parco ambulanze.

«L'investimento previsto dall’Asrem per la manutenzione di sette ambulanze ammonta a 145.000 euro. Tali risorse, tuttavia, potrebbero essere impiegate per l'acquisto di nuovi veicoli, come previsto dalla delibera di Giunta del 18 marzo scorso, che ha stanziato 490.000 euro per l'acquisto di cinque ambulanze destinate agli ospedali di Campobasso, Termoli, Isernia e Agnone- prosegue Greco- Procedendo in questo modo, si eviterebbe di sprecare denaro pubblico su automezzi che, di fatto, dovrebbero essere rottamati a causa dell'elevato chilometraggio e della loro obsolescenza, senza contare il rischio per la sicurezza dei pazienti durante i trasporti in emergenza.

Nella mozione presentata, ho richiesto di destinare almeno 1 milione di euro all’Asrem per l'acquisto di nuove ambulanze, ricorrendo a fondi regionali o a finanziamenti nazionali ed europei volti a potenziare i servizi sanitari su gomma.

Inoltre, ho sottolineato l’urgenza di istituire un tavolo tecnico permanente, che possa definire un cronoprogramma per la progressiva sostituzione dei mezzi obsoleti e per il monitoraggio e l’ottimizzazione del servizio di emergenza-urgenza. Tale tavolo dovrebbe coinvolgere direttamente l'Asrem, i rappresentanti del Consiglio regionale, gli operatori sanitari e le organizzazioni sindacali.

È fondamentale sospendere una procedura antieconomica. Non si può pensare di spendere risorse pubbliche per mezzi con centinaia di migliaia di chilometri che spesso assicurano il trasporto di pazienti in emergenza.

Al presidente Roberti ricordo che la tutela della salute è un diritto fondamentale, e non può essere messo a rischio. Quando si tratta di salvare vite umane, non si deve risparmiare. Per questo è necessario scongiurare il trasporto di pazienti su mezzi datati e insicuri, che non possono essere adeguati con una semplice manutenzione. È indispensabile investire di più per garantire ambulanze nuove ed efficienti.»