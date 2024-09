Donna incinta immigrata scende dal treno e chiede assistenza, portata in comunità protetta

TERMOLI. Scende dal treno con una bimba e chiede aiuto alla volante della Polizia che si trova nella zona della stazione ferroviaria per il consueto pattugliamento. Una donna immigrata è stata assistita nel pomeriggio di ieri in piazza Garibaldi dagli agenti del commissariato di Polizia di Termoli.

Aveva lasciato una comunità protetta abruzzese, cercando riparo altrove, ma la sua condizione di gravidanza necessitava subito di essere riportata in un luogo sicuro.

Gli agenti hanno contattato l’ufficio immigrazione, quindi il Comune di Termoli, con la Polizia locale e gli assistenti sociali, che si sono portati sul posto e hanno preso in carico la ragazza extracomunitaria, per fornirle nuovamente alloggio, in una comunità protetta diversa.

Una situazione che rivela quante storie si celano ai drammi personali, di chi è costretto a lasciare il proprio Paese e non sempre trova delle condizioni in cui è facile convivere con altri.