Al volante della Smart esce fuori strada in via Dante, 41enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Un 41enne, residente in un comune dell'hinterland, è rimasto ferito alla guida della sua Smart, nella notte appena trascorsa, mentre percorreva il tratto tra via Dante e la rotonda che porta in piazza Bega, risalendo dal centro cittadino.

L'uomo ha perso il controllo dell'utilitaria, uscendo di strada e finendo sul marciapiede, dove per fortuna, vista anche l'ora, non stava transitando nessuno.

Sul posto è intervenuto il 118 Molise con l'automedica, assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il 41enne, che viaggiava da solo, è stato preso in carico dai soccorritori e trasportato, per accertamenti, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, in viale San Francesco.

Sul posto, per i rilievi del sinistro, intervenute anche le forze dell'ordine.