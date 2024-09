Probabili esalazioni di gas urticante, Vigili del fuoco evacuano discount MD nel capoluogo

CAMPOBASSO. Alle 17 circa di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta presso il supermercato MD al centro di Campobasso, su segnalazione del personale interno, per probabile esalazione di gas urticante all'interno del supermercato stesso.

Il responsabile della sicurezza del supermercato aveva già prontamente evacuato il personale e la clientela presente al momento dell'accaduto. In supporto è giunto anche personale specializzato in ricerca di sostanze batteriologiche, non rilevando nulla di anomalo. Sul posto anche la Polizia e il 118 per le prime cure a due addette del supermercato che hanno risentito dell'inalazione, portandole in ospedale per accertamenti.

L'intervento è ancora in corso.

Galleria fotografica