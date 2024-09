Spray al peperoncino usato al supermercato, la Polizia indaga anche per furto

CAMPOBASSO. Alle 17 circa di ieri, domenica 15 settembre, una squadra di Vigili del fuoco di Campobasso è intervenuta presso il supermercato MD al centro di Campobasso, su segnalazione del personale interno, per probabile esalazione di gas urticante all'interno del supermercato stesso.

Il responsabile della sicurezza del supermercato aveva già prontamente evacuato il personale e la clientela presente al momento dell'accaduto. In supporto è giunto anche personale specializzato in ricerca di sostanze batteriologiche, non rilevando nulla di anomalo.

A seguito dell’episodio di furto verificatosi nel pomeriggio di ieri, domenica 15 settembre, presso un noto supermercato del centro cittadino di Campobasso, gli immediati accertamenti svolti e le testimonianze raccolte dal personale della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura intervenuto sul posto hanno consentito di appurare che il presunto responsabile sarebbe un italiano.

L’uomo, che già in passato era stato oggetto di approfondimenti da parte degli Agenti, dopo aver asportato alcuni prodotti commerciali all’interno del supermercato, è riuscito ad eludere la Vigilanza e si è allontanato prima dell’arrivo della Volante, approfittando della confusione venutasi a creare tra i presenti a causa della diffusione all’interno del locale di una sostanza urticante.

Sono in corso ulteriori verifiche anche da parte della Squadra Mobile per definire la precisa dinamica dei fatti e stabilire chi abbia utilizzato lo spray al peperoncino che è stato inalato da alcune persone che in quel frangente si trovavano al supermercato e per le quali è stato necessario il ricorso alle cure mediche.

La posizione del presunto autore del furto è, inoltre, al vaglio anche per l’adozione nei suoi confronti di provvedimenti amministrativi da parte del Questore.