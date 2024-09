Primi scrosci e disagi alla viabilità sulla statale 87

TERMOLI. La parte più intensa dell'ondata di maltempo, provocata dalla perturbazione denominata "Boris", sul basso Molise è prevista nel tardo pomeriggio, ma già lo scroscio di qualche ora fa ha causato disagi alla viabilità.

Era stata segnalata una parte della sede stradale allagata all'innesto della statale 87 con via Corsica, dove alcuni veicoli hanno evitato il transito, invertendo la marcia. Proseguendo sulla statale Sannitica, in direzione Larino, una macchina è finita in panne, al km 216.