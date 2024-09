Crolla abitazione disabitata a Montecilfone, famiglie vicine evacuate per effettuare i controlli

MONTECILFONE. Una serata di paura, quella vissuta ieri a Montecilfone, dove un'abitazione che aveva già subito nel passato un parziale crollo del tetto, con ordinanza del sindaco d'inagibilità, ha visto il cedimento del muro perimetrale, finito in strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, per fortuna l'immobile era disabitato e i proprietari risiedono in un'altra località.

Non ci sono stati feriti, ma per controllare eventuali perdite alla rete del gas metano e per effettuare primi sopralluoghi, una decina di famiglie hanno dovuto abbandonare momentaneamente le loro case, per poi farvi rientro dopo un'ora circa, una volta scongiurati pericoli ulteriori.